Coriano. Operaio ustionato da una fiammata della bombola di metano, trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena

Gravissimo incidente sul lavoro per un operaio rumeno di 40 anni a Coriano. L’uomo è rimasto ferito mentre stava ispezionando una bombola di gas metano, a causa di una fiammata che lo ha colpito in viso. Nonostante le gravi ustioni, fortunatamente l’uomo è fuori pericolo, ma dovrà trascorrere circa un mese nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Al momento, la dinamica dell’incidente è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. I colleghi dell’operaio hanno tempestivamente allertato i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso.