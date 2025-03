Coriano. Per le Festività Natalizie un negozio temporaneamente sfitto diventa il Negozio Solidale del Riuso

Coriano, 28 novembre 2024 – Caritas, Amministrazione comunale e privato insieme per dare luce e vita al “Negozio Solidale del Riuso”. Nel corso principale di Coriano capoluogo, tra via Garibaldi e piazza Fratelli Cervi, in occasione dell’avvio della Fiera dell’Oliva, il Negozio Solidale del Riuso è stato inaugurato ufficialmente con la benedizione di Don Osvaldo Caldari. Tra i presenti Edda Magnani, presidente Caritas di Coriano con numerosi volontari, il sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore Anna Pazzaglia, i consiglieri comunali Davide Mantani e Primiano Rosa.

Il ricavato del Negozio Solidale del Riuso, aperto tutti i giorni fino a Natale, dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e dalle 15:30 alle 18:00, sarà devoluto interamente alla Caritas di Coriano. Tantissimi articoli usati in ottime condizioni si possono trovare nei locali, oggi sfitti e temporaneamente adibiti, grazie alla disponibilità e condivisione tra la Parrocchia Santa Maria Assunta, Amministrazione e proprietario dei locali, ad un “temporary shop”.Una esperienza con un tempo limitato ma che potrebbe essere replicata.

“Coriano è una comunità generosa, attivare collaborazioni virtuose per il bene della comunità- afferma Don Osvaldo Caldari -è stato da subito l’obiettivo di questa iniziativa”.

“Quando abbiamo saputo del desiderio di Don Osvaldo e della Caritas di aprire un Temporary Shop in questi spazi temporaneamente vuoti – conclude il sindaco Gianluca Ugolini – abbiamo acconsentito come da regolamento vigente per le attività temporanee. Con la Caritas da tempo abbiamo intavolato un ottimo rapporto tanto più significativo in questo periodo di avvicinamento alle Festività natalizie”.

Comune di Coriano