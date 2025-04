Coriano. “Percorsi di Salute: alimentazione e movimento per vivere meglio” incontri gratuiti con gli esperti del benessere

Prenderà il via a Ospedaletto il 28 gennaio il ciclo di incontri aperti alla cittadinanza e patrocinati dal Comune di Coriano. Un’iniziativa pensata per promuovere la salute attraverso semplici ma efficaci strategie di stile di vita. Tre appuntamenti, con cadenza mensile, per approfondire diversi aspetti del benessere, con la partecipazione di esperti specializzati nei vari ambiti. Un’occasione imperdibile gratuita e aperta a tutti per migliorare la propria salute e il proprio benessere a qualsiasi età.

Il primo evento, dal titolo “L’importanza di uno stile di vita sano: alimentazione e movimento per mantenersi giovani a lungo” sarà dedicato alla scoperta dei segreti della longevità: piccole abitudini che possono fare una grande differenza per la nostra salute. Verranno forniti consigli pratici, basati sulla ricerca scientifica, per migliorare la nostra energia e la nostra salute nella vita di tutti i giorni e con uno sguardo al futuro. L’incontro prevederà inoltre una breve parte pratica e al termine vi sarà l’occasione di porre agli esperti le vostre domande.

I successivi appuntamenti saranno il 25 febbraio “Relazione tra corpo e mente: un approccio integrato con yoga, nutrizione e fisioterapia” e il 25 marzo “Alimentazione e attività fisica nell’età evolutiva”. Gli incontri si terranno nella sala Don Fiorenzo Baldacci della Parrocchia di Ospedaletto, in via Cerasolo 1, alle 20.45.

Il progetto nasce dal desiderio delle dottoresse Beatrice Carlini, biologa nutrizionista, e Sara Bascapè, fisioterapista, di aiutare quante più persone possibile nella ricerca del benessere e della salute. La collaborazione, nata durante la pratica clinica in ambulatorio, si fonda sulla comune convinzione dell’importanza di diffondere la cultura del sano stile di vita, sfatando falsi miti e fornendo alle persone strumenti concreti per prendersi cura di sé.

Comune di Coriano