Coriano. Pista ciclopedonale di S. Andrea in Besanigo, finanziato dalla Regione l’ultimo tratto per 379mila euro. Assessore Bianchi “ Importante finanziamento per la mobilità ciclabile del nostro territorio”

Coriano, 19 dicembre 2024 – Il secondo e ultimo stralcio della pista ciclopedonale di S.Andrea in Besanigo, da via Colombarina al ponte del Rio Melo, verrà finanziato dalla Regione Emilia Romagna per circa 379.000 euro su un totale di 505.000 euro.L’importo restante verrà stanziato dalle casse comunali. Si tratta di oltre 1 chilometro di percorso che sommato al precedente doterà la frazione di una pista lunga complessivamente 2 chilometri e mezzo.

“Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto questo ulteriore finanziamento intercettato dall’amministrazione comunale che consentirà di completare il tracciato della pista ciclopedonale e di arrivare in bicicletta o a piedi, in modalità sicura e protetta, ai confini con Riccione – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi -.Dopo il primo tratto coperto interamente da fondi PNRR per un importo di 290.000 euro, con le risorse fresche, intercettare dal bando regionale grazie al lavoro puntuale degli uffici, andremo avanti con questo secondo tratto i cui lavori prenderanno il via entro la primavera”.

Il secondo percorso si svilupperà nel tratto che dal centro commerciale di S.Andrea in Besanigo prosegue nelle vie Vivaldi, Mozart per poi ricongiungersi al primo tratto nel parco ‘Donne vittime di violenza’ e consentire il collegamento di via Toscanini con il centro e la pista ciclopedonale.

Comune di Coriano