Coriano, ponte del Primo Maggio tra trattori, teatro e libri: tutti gli eventi in programma

Anche quest’anno Coriano celebra il Primo Maggio con un ricco programma di eventi che unisce tradizione, spiritualità, cultura e spettacolo. Si comincia giovedì 1° maggio con la Festa Cristiana del Lavoro, organizzata dalla Pro Loco di Coriano con il patrocinio del Comune e di Terre di Coriano.

Alle ore 9:00 prenderà il via la parata dei trattori, che vedrà una lunga colonna di mezzi agricoli – provenienti dalle aziende locali e da fuori provincia – sfilare verso il centro cittadino. I veicoli sosteranno fino alle 12 nella zona compresa tra via Garibaldi e la rotatoria tra via Marano e via Berlinguer.

Alle 11:15, in piazza Don Minzoni, si terrà la celebrazione della Santa Messa, seguita alle 12:15 dalla tradizionale benedizione dei trattori. Per l’occasione sarà presente anche il Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi. Un appuntamento simbolico, da sempre di buon auspicio per l’avvio della nuova stagione agricola.

La festa prosegue sabato 3 maggio con lo spettacolo teatrale “Peter Pan… una reale fantasia”, messo in scena dalla Compagnia dei Lari alle ore 21:00 al Teatro Corte. Un viaggio nel tempo e nella fantasia, che rilegge il mito dell’eterno bambino come invito a riscoprire la leggerezza e l’autenticità dell’infanzia. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Oltre la Ricerca. Prenotazioni al numero 335 5921061.

Chiude il lungo weekend domenica 4 maggio, alle ore 18:00 in Sala Isotta, la presentazione del libro “Dio come Mi amo… Per amarti di più!” con gli autori Ettore Bassi e Debora Iannotto. Il volume affronta il tema dell’amore di sé e della relazione di coppia attraverso una riflessione che attraversa otto decenni di trasformazioni culturali. All’incontro, a ingresso libero, parteciperà anche il compositore Lino Patriota, autore delle book soundscapes.