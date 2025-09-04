Coriano, pubblicato il bando per la riduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale 2025

Il Comune di Coriano ha pubblicato il bando per l’accesso alle agevolazioni della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) per il 2025, confermando lo stanziamento di 20.000 euro dal bilancio comunale, destinati alle utenze domestiche.

Le misure sono rivolte ai residenti che possiedono un’abitazione non di lusso e un ISEE non superiore a 13.000 euro. Per questi nuclei familiari, è prevista una riduzione del 75% sulla bolletta Hera, mentre in specifiche situazioni – ultrasessantacinquenni, famiglie con disabili superiori al 66%, lavoratori cassaintegrati o disoccupati da almeno sei mesi – si arriva all’esenzione totale.

Il bando, con scadenza il 10 ottobre 2025, è consultabile sul sito web del Comune di Coriano. Per informazioni è attivo anche il numero 0541 659819.

L’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia, ha ricordato che “anche per il 2025 i cittadini potranno presentare le domande per accedere alle agevolazioni”. Ha poi sottolineato: “Siamo convinti che sia un aiuto importante per le famiglie più bisognose visto anche i numeri dello scorso anno con 96 domande ammesse, di cui 57 esonerate al 100% dal pagamento della bolletta e 35 ammesse a una riduzione del 75%”.

Infine, l’assessore ha rivolto un invito diretto: “Invito a visionare i requisiti richiesti sul sito del Comune per ottenere tutte le informazioni necessarie ai contributi”.