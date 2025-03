Coriano rende omaggio al pittore Pier Antonio Costantini con l’evento speciale AMORE MALAMORE, domenica 15 dicembre, al teatro CorTe. Al centro dello spettacolo un’opera nata da un progetto del Maestro recentemente scomparso che verrà donata al Comune

Coriano, 10 dicembre 2024 – Il Comune di Coriano, a distanza di tre mesi dalla sua scomparsa, dedica un evento speciale all’artista Pier Antonio Costantini. Domenica 15 dicembre andrà in scena al teatro Corte lo spettacolo AMORE MALAMORE nato da un progetto del Maestro della Scuola di Pittura di Coriano, autore di numerose opere esposte nel territorio, dalla biblioteca comunale al municipio, con una spiccata sensibilità alle tematiche femminili, nonché docente di tantissimi allievi della scuola di Cerasolo Ausa.

Lo spettacolo ruoterà attorno ad un’opera, ideata dallo stesso Maestro, consistente in una installazione realizzata con diversi materiali, dal legno al ferro sapientemente uniti da elementi cartacei grazie alla straordinaria collaborazione dei suoi allievi della scuola di pittura di Coriano. L’installazione, punto fermo della scena, sarà il perno intorno al quale via via si alterneranno momenti artistici diversi, dal teatro alla danza e alla musica tutti legati da un comune denominatore: l’Amore e il Malamore. L’attenzione al femminile che il Maestro Costantini ha da sempre riservato, nella sua arte, alla donna, qui trova una chiara narrazione che si lega al tema sempre più attuale dell’AMORE che si trasforma in VIOLENZA.

Lo spettacolo muove su questa drammaturgia in un continuo gioco di emozioni. L’opera, per volontà del Maestro Costantini, sarà donata al comune di Coriano, in segno di riconoscenza e gratitudine verso un territorio che ha saputo da molti anni mantenere vivi l’arte e l’amore per la pittura.

Lo spettacolo avrà inizio al teatro CorTe di Coriano alle ore 17.

In scena Daniele Dainelli, Veronica Pulga, Monica Vandi, Edgar Verderosa.

Ingresso libero, non occorre prenotazione

