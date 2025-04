Coriano. Rendiconto di gestione 2024, via libera del Consiglio Comunale. Sindaco Ugolini “ Abbiamo i conti in ordine con investimenti in crescita e tasse invariate”

Coriano, 30 aprile 2024 – Il Consiglio comunale di Coriano ha approvato nella seduta di ieri sera il rendiconto di gestione per l’esercizio 2024. Il rendiconto si è chiuso con un risultato complessivo di amministrazione di circa 15 milioni di euro a dimostrazione della solidità della gestione finanziaria del Comune e della efficacia delle scelte amministrative adottate.

Le risorse dell’avanzo libero di 2.172.158 euro potranno essere utilizzate in futuri investimenti dell’amministrazione a garanzia di un progetto di sviluppo moderno e sostenibile.

Tra i principali punti di forza la riduzione dei mutui, le tasse rimaste invariate, i maggiori incassi sull’evasione fiscale, la predisposizione per il 2024 di 18 procedure di reclutamento del personale per migliorare l’efficienza amministrativa e fornire i servizi pubblici con tempistiche ridotte e l’investimento nella transizione digitale.

Grazie all’impegno degli uffici sui permessi di costruire rispetto alla previsione di incasso del 2024 di 277.124.14 euro ne sono stati effettivamente incamerati 328.665,39 euro. Per quanto riguarda le entrate tributarie, l’IMU ha permesso un introito di 2.776.618 euro, il Canone unico patrimoniale 53.500 euro.

“Il bilancio è sano e solido – afferma il sindaco Gianluca Ugolini con delega al Bilancio-.Avremmo potuto compiere scelte diverse come assumere meno dipendenti o non rinegoziare i mutui lasciandoli sulle spalle delle generazioni future e invece abbiamo scelto di chiuderli progressivamente e il tempo ci sta dando ragione visto i risultati ottenuti. Continuiamo peraltro ad investire con determinazione, una parte importante dei nostri investimenti previsti con l’avanzo libero comprende ad esempio la viabilità.Nello specifico 600.000 euro per la sistemazione delle strade e 250.000 euro per la sostituzione della segnaletica verticale per un totale di 850.000 euro a cui si aggiungono ulteriori 400.000 euro per i lavori del piano asfalti che partiranno entro maggio.Parallelamente introdurremo il sistema del targa system e verrà assunto nuovo personale di Polizia Locale a garanzia di un maggiore controllo della rete viaria e della sicurezza stradale. Dall’ampliamento dei cimiteri di Coriano e Cerasolo al rifacimento dell’impianto di pattinaggio a Cerasolo, la riqualificazione dei principali parchi pubblici e il prolungamento della ciclabile di S.Andrea in Besanigo, abbiamo in campo numerosi investimenti. Aggiungo che siamo un comune con una buona riscossione dei crediti e paghiamo con 14 giorni di anticipo i nostri fornitori rispetto alla data di scadenza. Anche questo è sintomatico dell’operato virtuoso del nostro comune e della intensa attività di lavoro per Coriano”.

Comune di Coriano