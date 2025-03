Coriano. Riqualificazione degli asfalti partiti i lavori di nuove asfaltature nelle frazioni

Coriano,28 agosto 2024 – Sono iniziati in settimana i lavori di asfaltatura che interesseranno varie frazioni del territorio comunale. Interventi di sistemazione del manto stradale da buche e avvallamenti rientranti in un investimento complessivo di 450.000 euro. Gli operai della Cooperativa Braccianti Riminese sono partiti a Cerasolo da via Marago, una lunga strada di circa 1 chilometro che collega Cerasolo alta alla zona artigianale di Cerasolo Ausa. Dopo aver messo mano alla ricarica delle buche, si procederà quindi alla seconda fase con la stesura del tappeto in modo da rendere omogenea e perfettamente percorribile l’arteria stradale. A seguire si procederà con le asfaltature di via Bastioni nel centro abitato di Mulazzano, via Ca’ Re a Coriano capoluogo e via Scaricalasino.

“Nel piano di riqualificazione e manutenzione urbana – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi – queste strade erano programmate da tempo ma per realizzare un lavoro completo e definitivo abbiamo deciso di sostituire anche le condotte idriche per poi intervenire, dopo i necessari tempi tecnici di assestamento, con i nuovi asfalti. In via G. Di Vittorio, oltre alle condotte idriche, sono inoltre stati realizzati lavori alla nuova rete fognaria. In maniera puntuale e costante stiamo procedendo in tutte le frazioni del nostro vasto territorio”.

I lavori di via G. Di Vittorio sia alla rete fognaria che agli asfalti, sono stati eseguiti da Hera. Considerato l’intensificarsi del traffico veicolare durante l’anno scolastico, insieme a Heratech esecutrice dei lavori, si è ritenuto opportuno anticipare di due mesi la conclusione dei lavori di ripristino stradale al fine di minimizzare i disagi alla circolazione e garantire una maggiore fluidità del traffico. Nel tratto di via G. Di Vittorio, compreso tra la rotatoria di Auto Fabbri e quella di Via Marano, i lavori sono terminati martedì 20 agosto.

Per la seconda metà di settembre sono infine previsti gli interventi di nuova asfaltatura del Consorzio di bonifica nelle strade vicinali di via della Badia a S. Andrea in Besanigo e a Cavallino in via della Briglia e via Trombetta.

Ufficio Staff del Sindaco