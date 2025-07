Coriano. Sabato 12 luglio al Castello Malatestiano in scena la Federica Ferrero in “Senti chi chatta”

CortEstate 2025 | Castello Malatestiano di Coriano

Sabato 12 luglio 2025 | ore 21:30

Federica Ferrero

in

SENTI CHI CHATTA

Cosa succede quando la vita passa anche – e soprattutto – da uno smartphone?

Dalla famigerata chat delle mamme fino alla surreale chat di condominio, dove ogni buongiorno nasconde un’aggressione passiva e ogni discussione sulla raccolta differenziata sfocia in un thriller psicologico

Coriano, 09 luglio 2025 – Una serata di risate e stand up comedy alla rassegna estiva CorTEstate 2025. A salire sul palcoscenico naturale del Castello Malatestiano di Coriano, sabato 12 luglio 2025 (ore 21:30), è Federica Ferrero con Senti chi chatta.

Senti chi chatta è uno spettacolo comico per chi ha almeno una chat silenziata (ma non ha mai avuto il coraggio di uscirne). Cosa succede quando la vita passa anche – e soprattutto – da uno smartphone? Quando una notifica di gruppo può rovinarti la giornata più di un ingorgo in tangenziale? Federica Ferrero, attrice e comica amatissima dal pubblico di Zelig, porta in scena con ironia e intelligenza il suo nuovo spettacolo: Senti chi chatta.

Dalla famigerata chat delle mamme, con tutte le sue “categorie” – l’ansiosa, la precisina, la bio-gourmet e la passivo-aggressiva – fino alla surreale chat di condominio, dove ogni buongiorno nasconde un’aggressione passiva e ogni discussione sulla raccolta differenziata sfocia in un thriller psicologico… Federica osserva, ascolta e restituisce il mondo dei gruppi WhatsApp con una comicità tagliente e attuale.

Senti chi chatta è uno specchio in cui ridere di sé, dei propri messaggi vocali infiniti, delle emoticon fuori luogo, dei gruppi da cui non si esce “per educazione” e delle infinite dinamiche sociali che oggi passano, inevitabilmente, da uno schermo.

Dopo il successo televisivo a Zelig, dove è diventata “l’esperta ufficiale delle chat che ci cambiano la vita”, Federica porta sul palco un racconto esilarante e autentico su come comunichiamo, sbagliamo e viviamo (male) la nostra era digitale.

Prima dello spettacolo, dalle 19:30, possibilità di gustare una deliziosa cena o un aperitivo al tramonto presso la Piccola Osteria allestita dalla Cantinetta della Corte, all’interno del giardino del castello, con una vista panoramica che renderà il momento ancora più speciale.

INFO & PRENOTAZIONI

inizio spettacoli ore 21.30

ingresso intero € 15; ridotto under 25 e over 65 anni € 13

Per prenotazioni e informazioni tel. 329 9461660

Osteria della Cantinetta della Corte dalle ore 19.30: per prenotare:3 47 4835584

Prevendite su liveticket: : www.liveticket.it/castellomalatestacoriano

Maggiori informazioni sul sito:www.fratelliditaglia.com/cortestate2025

Castello Malatestiano di Coriano via Malatesta n. 32 Coriano (Rn)