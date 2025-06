Coriano: sabato 28 giugno al Castello Malatestiano in scena la Mina Tribute Band con “Tintarella di Mina”

CortEstate 2025 | Castello Malatestinao di Coriano

Sabato 28 giugno 2025 | ore 21:30

– La Mina Tribute Band, band romagnola affiatata ed energica, portano in scena Tintarella di Mina, uno spettacolo che è molto più di un concerto. Sabato 28 giugno 2025 alle 21:30, al Castello Malatestiano di Coriano per la rassegna estiva CorTEstate 2025, portano sul palco un vero viaggio teatrale nella leggenda di Mina, la voce più iconica del panorama musicale italiano. In scena Irene Petitto (voce), Giorgio Leandri (chitarra), Paolo Bonori (basso), Francesco Varliero (tastiere) e Guido Tazzari (batteria).

Attraverso una selezione curata dei suoi successi – da “Se telefonando” a “Parole parole”, da “Tintarella di luna” fino alle ballate più struggenti – lo spettacolo rievoca non solo la musica ma anche lo stile, il carisma e l’atmosfera che hanno reso Mina un mito senza tempo.

Con in attivo tourée in tutta Italia, i cinque componenti vantano vasta esperienza tecnica e di palco.?Irene Petitto è una cantante poliedrica, laureata al Conservatorio di Cesena in canto lirico, attiva in diversi generi e progetti musicali, dall’opera al metal, passando dal pop, e dal rock anche in qualità di compositrice e autrice di brani inediti. Ha partecipato al Festival della Gondola d’oro al Carnevale di Venezia con il progetto Crystal Music, ricevendo in premio il “Leone d’oro ai grandi talenti”.

Dalle ore 19.30 prima del concerto, la Cantinetta della Corte in versione Piccola Osteria, ti aspetta nel giardino del Castello, per una cena o aperitivo al tramonto godendo della suggestiva vista panoramica.