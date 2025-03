Coriano. Sabato 30 novembre Leonardo Manera in scena al Teatro CorTe con “Corto Circuito – L’inquieto vivere dell’uomo moderno”

Teatro CorTe | Coriano

Sabato 30 novembre 2024 | ore 21:15

Corto Circuito

L’inquieto vivere dell’uomo moderno

Leonardo Manera con la sua comicità prova a fare chiarezza sulle contraddizioni dell’uomo moderno, tra monologhi e personaggi contemporanei

Coriano, 28 novembre 2024 – Prosegue la stagione del Teatro CorTe di Coriano con il primo appuntamento di comicità d’autore. A salire sul palcoscenico romagnolo sabato 30 novembre (ore 21:15) è Leonardo Manera con Corto Circuito – L’inquieto vivere dell’uomo moderno.

La vita dell’uomo moderno occidentale sembra ostaggio di continue spinte contrapposte: ad esempio, se da un lato si esalta il mangiare sano, dall’altro siamo circondati da gratificante cibo spazzatura che aspetta solo di essere ingurgitato voracemente; oppure, si elogia continuamente la filosofia del body positivity e dell’accettazione del proprio corpo, mentre intanto l’intelligenza artificiale crea immagini di influencer dalle curve perfette e sui giornali di gossip si esalta la perfezione delle show girl, subito in forma dopo il parto. Si producono auto sempre più performanti ma contemporaneamente si pensa a limiti di velocità sempre più stringenti. Nella vita a due, poi, è più apprezzato chi può mantenere a lungo un rapporto stabile e continuativo, oppure chi può concedersi sempre nuovi partner e rinnovare ogni volta i sentimenti e la sessualità? E’ la nostra vita, nella quale è difficile prendere una direzione ed è spesso impossibile scegliere tra dimensione etica ed estetica. E’, in qualche modo, il caos degli opposti. In “Corto circuito”, Leonardo Manera, tra monologhi e personaggi contemporanei, prova attraverso la comicità a fare chiarezza,

confrontandosi con la voce di un dio laico della modernità che lo induce continuamente in tentazione.

Quale sarà la scelta finale?

INFO E PRENOTAZIONI:

ore 21.15

Platea intero € 22 ridotto € 20; galleria intero € 17 ridotto € 15

Riduzioni per under 25 e over 65 anni

Per info & prenotazioni tel. ??? ???????

Prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano

Per saperne di più: www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano

