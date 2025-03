Coriano: sabato 7 dicembre al Teatro CorTe in scena i Miscellanea beat in “Within the Beatles – Tributo ai Beatles”

I Miscellanea Beat portano in scena la versione teatrale del concerto tributo ai Beatles, in cui rivivere ancora una volta, attraverso canzoni e letture, tutta la magia dei Fab Four.

Aspettando le festività natalizie, un concerto emozionale impreziosito dall’allestimento a lume di candele.

Coriano, 5 dicembre 2024 – La nuova stagione del Teatro CorTe prosegue con un evento musicale: sabato 7 dicembre alle ore 21:15 va in scena Within the Beatles – Tributo ai Beatles dei Miscellanea beat. Sul palcoscenico Massimo Marches (voce e chitarra)

Gionata Costa (violoncello) e Giuseppe Righini (voce recitante).

Dall’ album Miscellanea Beat – Within The Beatles, primo lavoro del duo romagnolo, nasce una versione teatrale del concerto tributo ai Beatles, in cui rivivere ancora una volta, attraverso canzoni e letture, tutta la magia dei Fab Four.

Miscellanea Beat

Duo nato nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa (violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo) e Massimo Marches (chitarrista e cantautore riminese).

Negli ultimi 11 anni Miscellanea Beat, si sono esibiti in molteplici contesti, grazie anche al line-up essenziale e alla scelta di un repertorio sicuramente di facile ascolto, ma mai scontato.

Nonostante la formula possa ricondurre ad un immaginario tipicamente “unplugged”, la versatilità e ricerca timbrica del duo, attraverso l’utilizzo di effetti e campionamenti, restituiscono un sound del tutto personale e una performance live di grande impatto sonoro.

Partendo da “Within the Beatles”, tributo ai FabFour e a seguire “Powerfluo-?acoustic 80s”, album sul pop degli anni ottanta, si arriva così a “Raccolta Indifferenziata”, un nuovo lavoro incentrato sul repertorio italiano, contenente anche brani originali.

INFO E PRENOTAZIONI:

inizio concerto ore 21.15

ingresso: platea13; galleria € 10

ridotto per under 25 e over 65 anni

Per informazioni tel. 329 9461660

Prevendite: liveticket.it/teatrocortecoriano

CorTe Coriano Teatro / Via Garibaldi 127 Coriano (RN)

www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano

