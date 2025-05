Coriano. Sabato 8 febbraio al Teatro Corte arrivano i Carta Bianca con “Guarda chi si rivede”

Daniele Graziani e Lucio Dal Maso portano in scena un varietà in grado di trovare l’equilibrio perfetto tra la tenacia delle cose antiche, per dirla con Gaber, e tutte le novità e la freschezza che il progresso e il futuro ci possono portare.

Coriano, 06 febbraio 2025 – Nuovo appuntamento della stagione 24/25 del Teatro CorTe di Coriano! Una serata di risate con il duo comico Carta Bianca che sabato 08 febbraio 2025 (ore 21:00) portano in scena Guarda chi si rivede, di e con Daniele Graziani e Lucio Dal Maso.

I Carta Bianca riaprono il sipario con il loro varietà, più una rivista come direbbero quelli bravi, e facendolo omaggiano il pubblico con un’esclamazione usatissima nel linguaggio comune: “Guarda chi si rivede”

Ma subito dopo averlo esclamato, il duo si pone una domanda: ma se non ci avessero mai visto? E se per una parte o addirittura per tutti fosse la prima volta che ci vedono a teatro? Proprio queste domande daranno vita a un racconto, il loro racconto: gli inizi, le difficoltà (tante) di ora e allora, le gioie (poche), le soddisfazioni di 2 artisti che hanno iniziato da zero il loro percorso nell’arte in una società che oggi più che mai si ritrova divisa tra chi vive un continuo stato d’ansia, che i media cavalcano come il fantino di maggior esperienza, e chi vive distratto, quasi distaccato, assorbito dallo smartphone e dai social del momento.

Dall’ istantanea di questo mondo confuso, nasce questo viaggio ironico che attraversa le tappe della loro breve ma intensa carriera: una carrellata di quadri surreali, dove risvolti, trame e situazioni rappresentate diventano elemento da estremizzare facilitando la creazione di personaggi fuori dalle righe, esagerati e contraddittori, capaci di divertire il pubblico e, perché no, anche di farlo riflettere.

“Guarda chi si rivede” propone una veste nuova, grazie all’imprinting inconfondibile di Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, che, nei loro spettacoli, sono sempre in grado di trovare l’equilibrio perfetto tra la tenacia delle cose antiche, per dirla con Gaber, e tutte le novità e la freschezza che il progresso e il futuro ci possono portare.

BIOGRAFIA

“I Carta Bianca”, duo comico composto da Daniele Graziani e Lucio Dal Maso.

Seguono Enrico Brignano nelle tournè di “Sono Romano ma non è colpa mia”, “Tutto suo padre e un po’ sua madre” e “Rugantino”, commedia musicale record di incassi che li porta ad esibirsi nei maggiori teatri italiani e nel tempio mondiale del musical: Broadway. Firmano e interpretano gli spettacoli: “Carta Bianca Show”, “Carta Bianca…lo show continua”, “Carta Bianca…più show di prima” e “Ai Maya non ha suonato la sveglia”. Vincitori del Premio Nazionale della Comicità Regione Lazio nel 2013, hanno fatto parte del cast di S.C.Q.R.in onda su Sky, programma nel quale conoscono un altro grande artista del panorama artistico nazionale: Antonio Giuliani. Da lì nasce una collaborazione che nel 2015 genera lo spettacolo “Tanto pècampà”, scritto con lo stesso Giuliani, che ne cura con grande maestria anche la regia, e Maurizio Francabandiera. Lo show registra sold nei teatri e riscuote numerosi consensi nelle piazze in cui viene esibito. Nel 2016 il loro nuovo spettacolo “Non ci date Carta Bianca” conferma la collaborazione con Antonio Giuliani, per regia e testi assieme a Maurizio Francabandiera, e ripete i sold out dell’anno precedente. Ad oggi I Carta Bianca sono impegnati anche in altri progetti quali Colorado Lab, Zelig Lab e sono protagonisti in Tv del nuovo programma “Eccezionale Veramente” in onda su La7 prodotto dalla Colorado Film. La loro abilità nel canto e nel ballo, oltre che nella recitazione, gli permettere di mettere in scena degli spettacoli poliedrici, dove gli sketch, le gag, la musica e il ballo richiamano, in modo fresco e rinnovato, il vecchio varietà italiano.

INGRESSI:

platea 15; galleria E 10

Riduzione di € 2 per under 25 e over 65 anni

INFO E PRENOTAZIONI:

inizio concerto ore 21.15

Per informazioni tel. 329 9461660

CorTe Coriano Teatro / Via Garibaldi 127 Coriano (RN)

www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano

