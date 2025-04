Coriano. Scuola primaria di Ospedaletto, firmato l’atto notarile per l’acquisizione a titolo definitivo dell’area

Coriano,13 gennaio 2025 – Il Comune di Coriano con atto notarile sottoscritto il 31 dicembre 2024 ha definito il passaggio di proprietà con il privato per l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di Ospedaletto in cui sorgono la scuola primaria di via Don Milani e la palestra del plesso scolastico di frazione. La giunta comunale ha così chiuso l’anno appena trascorso con lo sblocco di una vicenda in stallo dal 1981, anno in cui il Comune acquisì l’area dal privato per costruirvi sopra l’attuale edificio scolastico senza perfezionare in seguito la cessione bonaria con il proprietario dell’area. Dopo il versamento di una prima somma a titolo di acconto avvenuta nel 1981, oggi si è giunti al pagamento della somma restante a titolo di saldo.

“Abbiamo ordinato e regolarizzato una situazione pregressa che si protraeva da tempo – afferma il sindaco Gianluca Ugolini -. La conclusione con la proprietà della procedura bonaria di cessione delle aree, a suo tempo accettata dalle parti per acquisire il terreno sul quale venne realizzata la scuola primaria di Ospedaletto, costituisce un ulteriore risultato frutto del lavoro di concertazione degli uffici comunali con indubbi effetti positivi per l’Ente”.

