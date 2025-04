Coriano. Servizi educativi, aumentate a 60mila euro le risorse a sostegno delle famiglie per la frequenza dei figli disabili ai centri estivi 

Pubblicato il bando per la presentazione delle domande fino al 15 maggio 2024

Coriano, 4 aprile 2024 – Il comune aumenta le risorse per la frequenza ai centri estivi dei bambini diversamente abili. “Di anno in anno cresce la cifra investita per un servizio che ritengo fondamentale a tutela delle famiglie con impegni di lavoro e difficoltà nel periodo estivo- afferma l‘assessore ai Servizi educativi, Paolo Ottogalli -. Per questo motivo stanziamo per il 2024 la somma di 60.000 euro, 10.000 euro in più rispetto al 2023. Un impegno che stiamo portando avanti con determinazione ben consapevoli delle necessità di tante famiglie alle quali non vogliamo far mancare il sostegno dell’amministrazione”.

Lo scorso anno sono stati erogati, grazie all’uscita di due avvisi pubblici, 28 voucher ad altrettante famiglie in possesso dei requisiti. Quest’anno è intenzione della giunta rivedere al rialzo le soglie Isee per ampliare il potenziale bacino di utenti. Anche per il 2024 viene inoltre confermato il rialzo dai precedenti 1200 euro a 2000 euro di contributo massimo per famiglia.

Sull’albo pretorio del sito istituzionale del comune è stato pubblicato al seguente link https://comune.coriano.rn.it/ l’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richiesta di contributo a supporto educativo nei centri estivi dei bambini e dei ragazzi diversamente abili nel periodo 10 giugno-30 agosto 2024.

Il contributo erogabile sarà definito con delibera di giunta e diversificato per fasce ISEE e non potrà in ogni caso eccedere la spesa complessiva effettivamente sostenuta dalla famiglia per il sostegno educativo del bambino o ragazzo al centro estivo.

Dopo la verifica delle domande e dei requisiti d’accesso, verrà approvata una graduatoria, pubblicata in modo anonimo sull’Albo pretorio on line del comune consultabile anche alla pagina dedicata ai Servizi scolastici al link: https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici .

L’avviso pubblico scade il 15 maggio 2024.

La domanda potrà essere inviata tramite le seguenti modalità: