Coriano si promuove sulle nevi di Santa Caterina Valfurva con la campionessa Deborah Compagnoni all’evento “Sciare per la vita”

Coriano, 8 aprile 2024 – Coriano si promuove sulle montagne di Santa Caterina Valfurva con la campionessa di sci Deborah Compagnoni.

Domenica 7 aprile si è svolta “Sciare per la vita – Festa della neve”, grande evento benefico in memoria di Barbara Compagnoni, cugina della campionessa olimpionica scomparsa all’età di 21 anni per una leucemia. La giornata è partita con il “Trofeo Children Cup Trudi Alta Valtellina” e una gimkana sugli sci riservata alle categorie superbaby, baby e cuccioli, poi pranzo per tutti all’aperto sotto il sole di Santa Caterina. Alla giornata benefica era inoltre presente Paolo De Chiesa, ex sciatore, specialista dello slalom speciale, oggi giornalista sportivo.

Occasione per il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore agli Eventi Pazzaglia di far conoscere il marchio Terre di Coriano con gadget e materiale promozionale e di far assaggiare i buoni prodotti tipici della Romagna e del mare Adriatico.

Ai numerosi partecipanti e turisti presenti la delegazione di amministratori composta anche dal consigliere comunale Gianluca Fabbri e da diversi volontari ha preparato una grigliata di 500 spiedini di pesce e 100 kg di vongole alla marinara accompagnati da 500 piadine del Consorzio Piadina Romagnola IGP, per finire con la tradizionale ciambella romagnola, il tutto innaffiato da 130 litri di vino bianco dei colli corianesi.

L’intero ricavato della manifestazione, alla quale hanno preso parte Comune e Sci Club Coriano andrà a sostenere il progetto “Ospitalità e accoglienza” del Centro Maria Letizia Verga di Monza.

“La promozione delle meravigliose colline di Terre di Coriano con l’assaggio dei prodotti della terra e del mare grazie alla vicinanza delle località costiere unita alla valenza benefica della iniziativa promossa da Deborah Compagnoni, sono stati i motivi per cui abbiano scelto di partecipare con entusiasmo a questa giornata sulla neve – hanno dichiarato il sindaco Ugolini e l’assessore Pazzaglia -. La campionessa ha peraltro accettato il nostro invito di venire a Coriano per visitare il nostro straordinario territorio e assaporare i piatti tipici romagnoli.

Un ringraziamento è doveroso alle imprese e ai volontari, a partire da Mario Ricci detto Bichina, grande esperto di cucina di pesce del territorio, che hanno contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa di cui il comune di Coriano è stato promotore”.

“Sciare per la Vita“, da oltre 20 anni, raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle malattie onco – ematologiche in ambito pediatrico.

Si ringraziano:

Fratelli Mario e Giancarlo Ricci per le attrezzature e l’organizzazione della cucina – Consorzio Piadina Romagnola Igp, Podere Bianchi – Coriano, Le Saline Natura e Sport di Coriano, Pescheria Ricci – Miramare di Rimini, Eredi Greco Placido – Cattolica, Panificio Bianchi – Riccione.

Foto di gruppo e foto con Deborah Compagnoni al centro tra il il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore Anna Pazzaglia