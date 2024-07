CORIANO. Sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo del personale per il triennio 2023-2025

Coriano, 29 luglio 2024 – Dopo un articolato percorso di confronto tra Amministrazione , RSU e organizzazioni sindacali, oggi è stato sottoscritto in municipio il nuovo Contratto Collettivo Decentrato del comune di Coriano per il triennio 2023-2025 con riferimento alla destinazione delle risorse del fondo per il 2024.

“Esprimo un sincero apprezzamento per il raggiungimento di questo importante risultato che permetterà di valorizzare e dare una prospettiva di crescita lavorativa ai dipendenti comunali – ha affermato l’assessore alle Politiche del Personale e Formazione Professionale, vicesindaco Domenica Spinelli -. Questo contratto consente di creare dei percorsi professionali per il nostro personale andando in qualche modo a incentivarne produttività e motivazione e, di conseguenza, l’attrattività del Comune di Coriano come luogo di lavoro. Un percorso condiviso, in un clima propositivo e collaborativo, che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato per cui ringrazio il settore del personale, i sindacati e tutte le RSU che con grande responsabilità hanno condotto queste trattative.Il capitale umano è il vero motore del comune di Coriano grazie al lavoro intellettuale dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori”.

Da parte delle Organizzazioni sindacali e delle Rsu è stato espresso apprezzamento sul lavoro fino ad oggi svolto con il proposito di considerarlo un punto di partenza per continuare sulla stessa direzione intrapresa. A settembre verrà indetta a tal proposito un’assemblea con i lavoratori.

Nello specifico le maggiori novità introdotte dal Contratto Collettivo Decentratosono la definizione di criteri certi per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO), ossia all’interno di una stessa area, e la revisione del regolamento per le procedure di selezione delle progressioni verticali, veri e propri “ascensori sociali” nella Pubblica Amministrazione consistenti nell’agevolare il percorso di sviluppo professionale dei dipendenti nelle aree superiori.

Tra le novità inserite nel nuovo contratto figurano anche: la riattivazione della banca ore per consentire ai lavoratori dipendenti di usufruire, rispetto alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate, di permessi compensativi o di un corrispettivo economico;confermato l’impegno dell’amministrazione, anche per il 2024, sul versante del welfare aziendale di erogare a tutti i dipendenti buoni d’acquisto con esercizi convenzionati; dopo una prima somma di 10mila euro stanziata nel 2023, ulteriori 10mila euro verranno erogati per il 2024, finanziati interamente con risorse a carico del bilancio comunale, confermata l’indennità di turno per la polizia locale.

Il nuovo Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto con i sindacati assume un significato tanto più rilevante sotto il profilo della valorizzazione e organizzazione del personale che conta ad oggi 60 dipendenti al comune di Coriano, tanto più se affiancato dalla modifica del PIAO ( Piano Integrato di Attività e Organizzazione) relativamente al piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024-2025-2026.

“Le politiche di lungo respiro stanno dando i frutti desiderati. Gli obiettivi programmatici perseguiti hanno reso possibile un incremento significativo del personale a beneficio dell’ente e di servizi sempre più qualificati per i cittadini– ha dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini–. Nel piano, che và incontro alle esigenze di espansione, potenziamento e ricambio fisiologico interno, ricordo quattro nuove assunzioni a partire dal 1 agosto nei settori dei Lavori Pubblici, Servizi alla Persona e Servizi Finanziari. Dalla fine del 2023 al 2024 contiamo dieci nuove assunzioni, un potenziamento importante che ha riguardato anche con l’inserimento di nuove figure all’interno dell’Ufficio Bandi e Gare, istituito nel 2023”.

In foto la Giunta comunale con i sindacati e le RSU alla firma odierna del Contratto