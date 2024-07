CORIANO. Successo di pubblico per le tre serate di Birriamo con birre locali e specialità gastronomiche di qualità 

Coriano, 22 luglio 2023 – ‘Birriamo’ si conferma un evento di successo e grande partecipazione di pubblico nell’estate corianese. “Tre giorni di allegria, buon cibo, musica e soprattutto ottima birra artigianale prodotta da birrifici del territorio- esordisce l’assessore al Turismo agli Eventi, Anna Pazzaglia – hanno richiamato anche quest’anno tantissime persone. La voglia di stare in compagnia degustando specialità gastronomiche di qualità rappresenta un’ottima formula per cui il bilancio è positivo anche quest’anno grazie alla eccellente macchina della Pro Loco e dei suoi volontari che ringraziamo uno ad uno per aver messo a disposizione questo fine settimana il loro tempo a favore della comunità e dei turisti”.

“ Anche quest’anno confermiamo i numeri dello scorso anno – aggiunge il presidente della Pro Loco Coriano, Fabio Cavola – con la distribuzione di un migliaio di piadine marchio Igp del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, 700 hamburger di carne proveniente dalle colline di Novafeltria e 4mila birre spillate da 6 birrifici artigianali. Dopo la birra vi aspettiamo con un altro appuntamento prestigioso dedicato al Sangiovese, il Coriano Wine Festival il 17 e 18 agosto”.

Alla manifestazione,svoltasi dal 19 al 21 luglio, patrocinata dall’Amministrazione comunale, Terre di Coriano, Regione Emilia Romagna e Visit Romagna hanno partecipato con musica live, tributi e cover band i Zebratre, HBH Band e Sergio Casabianca con un omaggio a Zucchero Fornaciari.

—