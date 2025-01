Coriano. Tariffa corrispettiva puntuale (TCP), confermato il sostegno dell’Amministrazione alle famiglie in difficoltà per il pagamento delle bollette

Coriano, 9 gennaio 2025 – Prosegue l’impegno del Comune di Coriano a sostegno delle famiglie con difficoltà economica nel pagamento delle bollette della tassa rifiuti. E’ stato approvato e pubblicato sull’albo pretorio del comune di Coriano l’elenco dei beneficiari della TCP ( Tariffa Corrispettiva Puntuale) rivolto alle utenze domestiche. Delle 96 domande pervenute ne sono state accolte 92, di cui 57 esonerate al 100% e 35 ammesse a una riduzione del 75%. Per 8 contribuenti rientranti nella categoria degli ammessi sono stati concessi 30 giorni per regolarizzare le rispettive posizioni. L’erogazione dei contributi verrà effettuata direttamente nella bolletta fatturata da Hera presumibilmente nei primi mesi dell’anno in concomitanza all’operazione di conguaglio. Il bando 2024, come negli anni precedenti, era rivolto ai cittadini residenti nel comune di Coriano con un ISEE non superiore a 13.000 euro per il riconoscimento della riduzione del 75% fino ad arrivare alla esenzione totale per gli ultra 65enni, per i nuclei familiari con disabili superiori al 66%, i cassaintegrati o i disoccupati da almeno 6 mesi.

“L’Amministrazione torna a sostenere le famiglie corianesi che versano in condizioni di disagio economico – afferma l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – .I fondi stanziati offrono un sostegno reale a tutela delle fasce più deboli confermando vicinanza e concretezza nei casi di maggiore bisogno. Una perseveranza e un impegno che intendiamo confermare anche per il 2025 ”.

Comune di Coriano