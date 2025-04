Coriano. Teatro CorTe: che stagione! Su 32 appuntamenti, si sono registrate in totale 5578 presenze, per una media di 175 spettatori a spettacolo, su una capienza di 187 posti

Coriano, 28 aprile 2025 – Si è conclusa con successo la Stagione 2024-25 del Teatro Corte Coriano, che ha consolidato e superato il già positivo trend della scorsa stagione. Il moderno ed accogliente Teatro si conferma come un importante luogo di incontro per tantissimi frequentatori che lo hanno animato durante tutto l’anno.

Il cartellone ha proposto spettacoli rivolti a un pubblico eterogeneo, ampliando sempre di più la visibilità di questo gioiello della Città di Coriano. La programmazione ha incluso 13 appuntamenti serali, 6 domenicali per le famiglie, 10 spettacoli in matinée per le scuole e 3 spettacoli di teatro dialettale.

Su 32 appuntamenti, si sono registrate in totale 5578 presenze, per una media di 175 spettatori a spettacolo, su una capienza di 187 posti.

Le serate da tutto esaurito si sono consolidate, così come le domenicali e le matinée per le scuole, dimostrando una frequentazione corposa per ogni genere di spettacolo. Questo è un chiaro segnale di un pubblico ampio e variegato, che include una sempre più crescente partecipazione della cittadinanza corianese.

“Siamo soddisfatti per i risultati positivi confermati, anche in questa stagione teatrale, sia in termini numerici che di programmazione, tra rappresentazioni musicali in anteprima, spettacoli comici, teatro per famiglie e studenti – afferma l’assessore al Turismo, eventi e promozione del territorio, Anna Pazzaglia -. Il sipario però non si chiude qui. Questa estate la rassegna “Cortestate” animerà con una serie di spettacoli serali il castello malatestiano. Una cornice mozzafiato per godere all’aperto di appuntamenti di qualità. La prima data in calendario sarà il 20 giugno in occasione della Notte Rosa con lo spettacolo ad ingresso gratuito ‘ I love rock&roll di Katastrofa Clown”.

Inoltre, il Teatro Corte ha attratto un pubblico più vasto proveniente da città limitrofe, con numerose presenze da Rimini, Riccione, Cesena, Faenza, Ravenna, Pesaro e altre regioni, facendo diventare il Teatro Corte un simbolo culturale del Territorio.

Soddisfazione della Compagnia Fratelli di Taglia, che ne cura la gestione e direzione dal 2012, nel vedere cresciuto e consolidato il progetto culturale intrapreso per il Comune di Coriano.

la stagione si è aperta in musica, con la residenza artistica e l’anteprima nazionale del nuovo tour di Fabio Concato “Altro di me”, che ha coronato e anticipato un cartellone ricco di eventi musicali, con i Miscellanea beat “Whitinthe Beatles”, il coro gospel d’oltre oceano Meachum Clarke e True Purpose, i Damadore’ con l’omaggio alla tournée di Faber e la PFM. Rossella Cappadone con l’omaggio a Pino Daniele, in occasione della serata di S. Valentino, con degustazione in modalità club teatro, tavoli e sedie in platea al lume di candela organizzato con la collaborazione della cantinetta della corte.

Non sono mancati i comici d’autore, con il duo Nuzzo Di Biase, Leonardo Manera, Laura Formenti, Francesca Puglisi e i Carta Bianca.

La prosa contemporanea con lo spettacolo “Ti va di sposarmi?” con la regia di Danila Stalteri e “A casa la sapevo” della compagnia Chronos 3, per la regia di Vittorio Borsari, con Tomas Leardini e Marcello Mocchi.

Per il compleanno del Teatro CorTe uno spettacolo poetico per tutti: “La stanza dei ricordi” di Katastrofa Clown.

La rassegna a corte ragazzi dedicata alle famiglie in domenicale ha ospitato compagnie professioniste che operano nel settore da svariati decenni, come le marchigiane ATGTP – Teatro Pirata e la Gru’ – ragazzi, la compagnia toscana Teatrino dei Fondi, la romagnola Accademia Perduta, e il Teatro Moro da Treviso, non è mancato uno spettacolo della Compagnia Fratelli di Taglia, che ha portato in scena uno dei suoi cavalli di battaglia: Alice.

Il teatro ragazzi in matinée per le scuole ha visto, inoltre altre importanti compagnie riconosciute a livello nazionale, susseguirsi nei 10 appuntamenti dedicati.

Tre gli appuntamenti con le commedie dialettali, in collaborazione con AVIS comunale di Coriano.

La stagione 24-25 del Teatro Corte è stata ideata e organizzata da Compagnia Fratelli di Taglia con il contributo del Comune di Coriano e il supporto della regione Emilia-Romagna.