Coriano, tutto pronto per “Birriamo!”: da venerdì 18 luglio tre serate di musica, street food e birre artigianali al centro sportivo

Una festa dal sapore intenso, che unisce musica, cibo di strada e birre locali: torna Birriamo!, l’appuntamento estivo più atteso dagli amanti delle atmosfere all’aperto. La nona edizione animerà il centro sportivo di via Piane, proprio di fronte al Palasic, da venerdì 18 a domenica 20 luglio, ogni sera dalle 18 alle 24, con ingresso libero.

L’evento, promosso dalla Pro Loco Coriano con il sostegno dell’amministrazione comunale e di altri enti locali e regionali, si conferma come un vero e proprio simbolo della socialità estiva del territorio. Per l’assessore al Turismo ed Eventi, Anna Pazzaglia, Birriamo è il perfetto equilibrio tra intrattenimento sano, promozione del territorio e valorizzazione della filiera locale della birra artigianale.

Protagonisti assoluti saranno infatti sei birrifici selezionati: 1843, Imbérrita, Mazapégul, Birrificio Abusivo, Bifor e Titanbrau, pronti a spillare le loro etichette più apprezzate in abbinamento a una selezione irresistibile di street food. Dal classico hamburger alle piadine farcite con porchetta, salsiccia e cipolla, prosciutto e tante altre specialità, ogni serata sarà un’occasione per mangiare bene, bere meglio e divertirsi in compagnia.

Ma Birriamo è anche musica e spettacolo. Venerdì 18 luglio il palco sarà tutto per i Moka Club, che porteranno la loro energia in un live show d’apertura ricco di ritmo. Sabato 19 spazio alla musica di Radio Studio Più, con dj Jump e l’animazione coinvolgente di Walter Massa. Il gran finale, domenica 20 luglio, vedrà alternarsi le barzellette di Bicio e il sound revival anni ‘60, ‘70 e ‘80, sempre a cura di Studio Più con dj Jump e Cristian Master Voice.

Oltre agli stand e al palco, sarà presente anche la celebre roulotte della Pro Loco, arricchita dai manifesti storici delle manifestazioni corianesi più iconiche: dalla Fiera dell’Oliva alla Fiera del Sangiovese, fino alla Festa del Primo Maggio. Un tocco di identità e memoria locale in mezzo a fiumi di birra e musica.

Con questa edizione, Birriamo! si conferma molto più di un festival: è una celebrazione collettiva del gusto e dell’estate, dove Coriano torna a prendersi la scena, tra convivialità e spirito di comunità.