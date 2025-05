Coriano, una palestra all’aperto nel verde di Ospedaletto: arrivano i fondi dal Ministero dello Sport

Il Comune di Coriano si è aggiudicato un importante finanziamento nell’ambito del bando nazionale “Sport di Tutti – Parchi 2024”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani insieme a Sport e Salute S.p.A., la società statale per la promozione dello sport e di stili di vita sani.

Grazie all’ammissione in graduatoria, a Ospedaletto sorgerà una palestra a cielo aperto all’interno del parco urbano Viganò, un’area verde di circa 6.000 mq. Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato polivalente di 300 mq, con un circuito per esercizi a corpo libero e sei macchine per l’allenamento cardio e isotonico. A completare l’infrastruttura saranno installati totem digitali con QR Code, che permetteranno di accedere a tutorial e programmi di allenamento direttamente dal proprio smartphone.

Il valore complessivo del progetto è di 30.000 euro, di cui il 50% sarà coperto dal finanziamento ministeriale. Il restante sarà cofinanziato dal Comune, che ha previsto ulteriori 10.000 euro a bilancio. Le attrezzature saranno progettate per resistere alle condizioni atmosferiche e garantire la fruibilità per 365 giorni l’anno.

A gestire e curare l’area sarà un’associazione sportiva dilettantistica locale, che la prenderà in adozione per almeno due anni, occupandosene in cambio dell’utilizzo esclusivo in determinati giorni e fasce orarie, concordati con l’Amministrazione.

«Abbiamo scelto uno spazio accessibile a tutti, dai più giovani ai meno giovani, per promuovere l’attività fisica all’aperto in ogni stagione – spiega l’assessore allo Sport, Anna Pecci –. Si tratta di attrezzature moderne e funzionali, che renderanno il parco Viganò un punto di riferimento per il benessere e la socialità».