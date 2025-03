Coriano. Urbanistica, proseguono gli incontri del lunedì tra la giunta e i tecnici comunali sul nuovo Piano urbanistico generale

Spinelli “Grande lavoro in corso poi l’avvio della consultazione pubblica per lanciare il cuore della nuova Coriano “

Coriano, 20 maggio 2024 – Partiranno prima dell’estate i primi incontri promossi dall’amministrazione comunale per l’illustrazione a cittadini e operatori del nuovo Piano urbanistico generale (Pug). “Stiamo lavorano in maniera puntuale e rigorosa alla redazione del nuovo Pug che andrà a cambiare la Coriano dei prossimi anni sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico – afferma la Vicesindaco con delega alla Pianificazione Urbanistica, Domenica Spinelli-. Questa mattina ho incontrato come ogni lunedì il sindaco e la giunta per aggiornarci e delineare insieme ai tecnici le priorità e i principali campi d’intervento del nuovo Pug. Coriano è una realtà in continua evoluzione che richiede un lavoro approfondito. Abbiamo chiara la visione di un luogo sempre più bello e attrattivo. Qualificazione urbana, valorizzazione del territorio, risoluzione delle criticità esaltando allo stesso tempo i punti di forza sono solo alcuni dei punti fermi presi come punti di riferimento per rispondere ai bisogni della nostra comunità. Dal confronto con cittadini e imprese – conclude Spinelli – andremo a definire ulteriormente ‘ il cuore’ del nuovo piano di Coriano”.

Comune di Coriano