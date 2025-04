Coriano. Verde e scuola all’incontro pubblico con la cittadinanza lunedì 20 gennaio in sala Isotta

Verrà presentato anche il progetto di ampliamento del cimitero di Coriano capoluogo

Coriano,16 gennaio 2025 – Il nuovo asilo nido, la riqualificazione del Parco dei Cerchi e il progetto di ampliamento del cimitero di Coriano capoluogo. Sono i tre macrotemi che verranno affrontati dall’Amministrazione e dai tecnici progettisti nel corso dell’incontro pubblico che si svolgerà lunedì 20 gennaio alle ore 21 in Sala Isotta a Coriano.

Con la Giunta e i tecnici comunali del settore Lavori Pubblici saranno presenti, per l’illustrazione dei progetti e dello stato di avanzamento dei lavori, Marialuisa Cipriani, architetto paesaggista per quanto riguarda il Parco dei Cerchi e Marcello Dellarosa, architetto Studio archiNOW! per illustrare il nuovo nido.

Come è noto nell’area della ex sede Ausl di via Fleming, demolita le scorse settimane, verrà edificata la nuova struttura scolastica per una superficie di 1000 mq finanziata con oltre 1 milione di euro da fondi PNRR nell’ambito di un investimento complessivo di 3 milioni e 900 mila euro provenienti da risorse comunali.

Il Parco dei Cerchi di Coriano con la delineazione dei prossimi progetti previsti dalla giunta in altri parchi del territorio che verranno riqualificati assieme all’ampliamento del nuovo cimitero di Coriano capoluogo saranno gli altri punti all’ordine del giorno nel corso dell’incontro con la cittadinanza.

