Coriano. Voucher per lo sport, aperto il bando per presentare domanda

Coriano, 23 luglio 2024 – Il comune di Coriano intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico. E’ stato quindi pubblicato un bando specifico per richiedere voucher utili a sostenere le spese di iscrizione ai corsi e alle attività sportive organizzati dalle associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio.

I voucher sono destinati alle famiglie con figli disabili nati tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2018 e alle famiglie con due o più figli nati tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2018. Possono presentare domanda i soggetti residenti nel Comune di Coriano aventi un ISEE in corso di validità fino a 20.000 euro.

Le richieste dovranno essere inviate entro lunedì 4 novembre 2024 compilando il modulo online pubblicato sul sito www.comune.coriano.rn.it/.

“Il bando è indirizzato a contrastare l’aumento della sedentarietà e l’abbandono della pratica motoria e sportiva – afferma l’assessore allo Sport, Anna Pecci -.Quest’anno abbiamo deciso di sopperire ai mancati finanziamenti regionali e di aumentare la somma a nostro carico da 2000 euro del 2023 a 5000 euro per il 2024. Abbiamo anche ampliato la platea dei possibili beneficiari passando dalla erogazione di dieci voucher da duecento euro ciascuno a cinquanta voucher da cento euro, questo per consentire ad un numero maggiore di famiglie di ottenere un contributo, e quindi un risparmio, per iscrivere i figli alle attività sportive del territorio”.

L’importo dei voucher è per un valore massimo di 100 euro ed è possibile erogarne uno per nucleo familiare, fermo restando la possibilità di accedere ad ulteriori voucher per le famiglie con tre o più figli tramite un altro bando con scadenza il 30 settembre 2024.

Comune di Coriano