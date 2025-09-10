Coriano, weekend di MotoGP tra la fiamma del Sic e la Sbaraccata al Sangiovese

Sarà un fine settimana ricco di emozioni e di festa quello che attende Coriano in occasione della MotoGP di Misano. La città si prepara ad accogliere tifosi, motociclisti e visitatori con un calendario di eventi che intrecciano il ricordo di Marco Simoncelli, la tradizione del vino locale e la voglia di stare insieme.

Si comincia venerdì 12 settembre alle 19 con l’accensione straordinaria della fiamma dedicata al Sic, un rito sempre molto atteso che riunisce appassionati di motociclismo e tanti piloti che ogni anno tornano a rendere omaggio al campione di Coriano. Come da tradizione, sono attesi i genitori di Marco, Rossella e Paolo Simoncelli.

Sabato tra sapori e musica

La festa entrerà nel vivo sabato 13 settembre dalle ore 11, quando il centro di Coriano si trasformerà in un salotto all’aperto con “La Sbaraccata”, le proposte gastronomiche della Pro Loco e tanta musica con dj set. Quest’anno l’iniziativa coincide con la 57ª edizione del Sangiovese Street Festival, un evento che darà grande spazio alle cantine del territorio con degustazioni, mescita e vendita delle bottiglie.

Il menù pensato per la giornata è a dir poco romagnolo: oltre alle immancabili piadine farcite, il piatto forte saranno gli strozzapreti con salsiccia, squacquerone e riduzione di Sangiovese.

Dalle 16, via anche a iniziative outdoor: da piazza Don Minzoni partirà una camminata di circa 10 km nei vigneti e nelle campagne corianesi, organizzata dall’associazione “Benessere Le Saline”. La partecipazione è gratuita e, all’arrivo, la Pro Loco offrirà ai partecipanti bruschette e vino.

Musei aperti e ricordi del campione

Per tutta la durata del weekend dedicato alla MotoGP, il museo “La Storia del Sic” resterà aperto con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, mettendo a disposizione dei visitatori un percorso emozionante nella memoria di Marco Simoncelli, amatissimo in Italia e nel mondo.

Le parole del sindaco

“Con la MotoGP si riconferma il rito consueto dell’accensione straordinaria della fiamma dedicata a Marco, il nostro campione mai dimenticato”, ha dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini, sottolineando la forza del legame che unisce la città al Sic.

Il primo cittadino ha aggiunto: “Quest’anno abbiamo voluto, insieme a Pro Loco, proseguire il clima festoso anche nella giornata di sabato con La Sbaraccata al Sangiovese, per accogliere tutti coloro che verranno a Coriano con cibo, musica e soprattutto per celebrare la 57ª edizione del Sangiovese Street festival”.