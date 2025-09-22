Corsi per sub a Cattolica: incontro di presentazione il 23 settembre

Un viaggio affascinante alla scoperta del mondo sommerso è pronto a iniziare a Cattolica. Easy Diver – Scuola Sub e Apnea del Circolo Nautico di Cattolica invita tutti gli appassionati del mare e della natura a partecipare alla serata di presentazione dei nuovi corsi per sub, in programma martedì 23 settembre 2025 alle ore 20.30 nella sede di via Carducci 118.

Sarà l’occasione ideale per conoscere da vicino le attività della scuola, scoprire come avvicinarsi in sicurezza alle immersioni e comprendere i vantaggi di un percorso formativo certificato a livello internazionale. Diventare un subacqueo NADD significa vivere esperienze uniche, esplorare ambienti straordinari e imparare a rispettare l’ecosistema marino con la guida di istruttori qualificati.

L’iniziativa nasce dal desiderio di condividere la passione per il mare e di offrire un’opportunità concreta a chi sogna di cimentarsi per la prima volta con le immersioni, ma anche a chi desidera perfezionare le proprie capacità e affrontare nuove sfide sott’acqua. Il Circolo Nautico Cattolica, da sempre punto di riferimento per gli sport acquatici in riviera, conferma così il suo ruolo di promotore della cultura marinaresca e subacquea.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3355226926 o scrivere all’indirizzo mail info@cncattolica.it.