Corso di medicina iperbolica della Clinica Domus Medica di San Marino

Per il secondo anno consecutivo il Centro di Medicina Iperbarica della Clinica Domus Medica della Repubblica di San Marino organizza un corso di aggiornamento in ossigenoterapia iperbarica, accreditato ECM, dedicato a medici, infermieri, tecnici sanitari e fisioterapisti.

Tale attività di ossigenoterapia iperbarica e quindi l’attivazione delle camere iperbariche è data già da 14 anni presso la Domus Medica e negli ultimi anni esiste una convenzione diretta fra l’Istituto Sicurezza Sociale e la AUSL Romagna per l’assistenza dei pazienti inviati da codesti istituti.

“Un convegno che riconsolida altresì l’attenzione verso il trattamento iperbarico in patologie per le quali è attualmente provata l’efficacia e stimola un confronto interdisciplinare fra i professionisti del settore, considerato che soprattutto un’ampia diffusione della cultura dell’iperbarismo in ambito sanitario potrà garantire la corretta informazione ai pazienti” ha ricordato il Segretario di Stato Mularoni nel suo intervento di saluto.