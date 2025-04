Corte dei Mestieri: La bottega dell’Artigianato e delle Tradizioni. Un nuovo spazio dove il passato incontra il futuro… a San Marino!

Un nuovo progetto sta per prendere vita nel cuore di San Marino, e ha tutto il sapore della tradizione unita all’energia delle nuove generazioni: si chiama CORTE DEI MESTIERI, la bottega dell’Artigianato e delle Tradizioni che aprirà presto i battenti in Via F. D’Urbino, 21, a pochi passi dalla ex stazione, nel cuore della capitale.

A lanciare l’iniziativa è UNAS Imprese, storica associazione dell’artigianato sammarinese, che invita tutte le testate giornalistiche a partecipare alla Conferenza Stampa di presentazione, lunedì 28 aprile 2025 alle ore 11:00, presso la sede UNAS in P.le M. Giangi, 2 – San Marino.

Ma cos’è, esattamente, la Corte dei Mestieri?

È molto più di un semplice negozio: sarà un luogo vivo, dinamico, dove scoprire e acquistare prodotti autentici del territorio sammarinese, incontrare giovani artigiani al lavoro, partecipare a esperienze legate alle tradizioni e – perché no – coltivare sogni imprenditoriali nel mondo dell’artigianato artistico.

La Corte dei Mestieri sarà anche un laboratorio di idee, con spazi di coworking artigianale, programmi di test di mercato per hobbisti pronti a fare il salto verso un’attività vera e propria, e soprattutto una missione culturale: quella di riscoprire e sostenere i mestieri antichi, adattandoli al presente.

Un progetto concreto, giovane e appassionato, pronto a restituire valore alle mani e alle storie che fanno grande il nostro territorio.

Appuntamento quindi per lunedì 28 aprile alle ore 11:00. Vi aspettiamo per raccontarvi tutto, in anteprima.

San Marino, 25 aprile 2025