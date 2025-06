CortEstate 2025 al Castello Malatestiano di Coriano: un’estate di spettacoli all’aperto tra comicità, musica e circo-teatro

Coriano, 19 giugno 2025 — Torna anche quest’anno CortEstate, la magica rassegna estiva che porta il teatro, la musica e il divertimento all’aperto nel suggestivo scenario del Castello Malatestiano di Coriano. Dal 21 giugno al 26 luglio, cinque serate di spettacoli pensati per coinvolgere grandi e piccini, tra comicità, concerti e circo-teatro, in un’atmosfera unica sotto le stelle. La rassegna si svolge davanti all’anfiteatro ricavato dalle antiche rovine del castello, che diventa il palcoscenico naturale per un pubblico di circa 200 persone. Una piccola Osteria organizzata dalla Cantinetta della Corte sarà presente nel giardino del castello con tavoli e sedie, per poter prendere un aperitivo o cenare al tramonto nella suggestiva cornice del castello, godendo di un romantico panorama.

Il programma:

Sabato 21 giugno – In occasione della Notte Rosa, si apre con lo spettacolo di circoteatro “Les Frikis” della compagnia argentino-spagnola Mundo Costrini

Sabato 28 giugno – Un concerto tributo a Mina con la band Tintarella di Mina, che riproporrà i successi della “tigre di Cremona”, interpretati dalla voce coinvolgente di Irene Petitto.

Sabato 5 luglio – In scena Maria Pia Timo con “Enciclopia”, uno spettacolo che affronta con ironia e leggerezza i temi quotidiani, regalando risate e spunti di riflessione.

Sabato 12 luglio – La talentuosa Federica Ferrero presenta “Senti Chi Chatta”, un’ironica analisi delle chat di WhatsApp, tra mamme, condomini e altre situazioni divertenti che tutti riconosceranno.

Sabato 26 luglio – La rassegna si conclude con “Classica for Dummies” della Microband, un concerto di musica classica interpretata con virtuosismi comici, gag irresistibili e un tocco di follia che ha fatto il giro dell’Europa.

Prezzi e prenotazioni:

I biglietti sono a prezzi calmierati, con una riduzione di 2 euro per under 25 e over 65 anni

Inizio spettacoli ore 21:30

Per chi cena all’osteria del castello ingresso dalle ore 19.30

Per prenotazioni e informazioni:

Tel. 329 9461660

Osteria della Cantinetta della Corte (dalle 19:30): 347 4835584

Prevendite su liveticket.it/ castellomalatestacoriano

Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.fratelliditaglia.com/ cortestate2025

