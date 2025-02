Cosa è successo in Emilia Romagna e Umbria…di Sergio Pizzolante

Cosa non banale, che il Centro Destra sbaglierebbe a sottovalutare.

Come alle europee il Pd ha sommato Schlein più amministratori locali.

Non è un vero e proprio cambio di vento.

Qui il Centro Destra è molto indietro, non ha classe dirigente competitiva con quella del Pd.

In Emilia Romagna e Umbria no.

In Liguria ci sono andati vicini, però lì il Centro Destra ha un radicamento territoriale pari se non superiore a quello del Pd.

Ancora.

Il Centro Destra senza Meloni in campo è più debole.

In Emilia Romagna senza Schlein in campo il Pd non perde forza. Anzi. I candidati hanno dimostrato grande forza pur essendo molto diversi da Schlein.

Il candidato De Pascale soprattutto.