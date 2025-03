COSTITUZIONE DELLA PRIMA COMUNITA’ ENERGETICA DI BELLARIA IGEA MARINA, VENERDI’ 17 NOVEMBRE UN INCONTRO PUBBLICO DEDICATO

Si svolgerà venerdì 17 novembre, alle ore 17.00 presso la Sala del Consiglio Comunale, un incontro pubblico dedicato alle comunità energetiche, in cui saranno illustrate alla cittadinanza le opportunità da esse rappresentate e, soprattutto, saranno raccolte le prime adesioni di coloro che vogliano entrare a fare parte della prima comunità energetica di Bellaria Igea Marina. Proprio di recente, il Consiglio Comunale ha approvato gli ‘indirizzi per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER)’, orientando le scelte per la formalizzazione delle manifestazioni di interesse; fondamentale tappa di un percorso, quello intrapreso dal Comune di Bellaria Igea Marina verso la costituzione di una prima CER sul territorio, nato diversi mesi or sono. Un iter sotteso anzitutto alle direttive UE 2018/2001 e 944/2019, e soprattutto al Decreto Legislativo 199/2021, che ha sancito a livello nazionale le nuove attuali prospettive sul fronte delle comunità energetiche, anche per gli enti locali. In primis, riconoscendo benefici economici a soggetti giuridici che si costituiscono sui territori: con l’obiettivo cardine di favorire il consumo di energia prodotta a chilometro zero, eliminando il trasporto e l’accumulo della stessa, con annessi benefici in termini di spesa e sostenibilità. E’ in questo scenario che il Comune di Bellaria Igea Marina ha voluto fortemente essere promotore, capofila ed in qualche modo facilitatore nella creazione della prima comunità energetica cittadina. Così, non appena il decreto ha messo nero su bianco le nuove prospettive in materia, l’Ente ha organizzato un primo incontro pubblico rivolto a tutti i portatori di interesse, dando il via a un’interlocuzione positiva che ha visto coinvolti operatori del turismo, categorie economiche, soggetti del terzo settore ed anche singoli privati. Con un’impresa del territorio, ad esempio, che già ha formalizzato la propria disponibilità a fornire patrimonio fotovoltaico per una capacità di produzione di oltre 300 chilowatt. Parallelamente all’iter comunale, quanto avvenuto a livello sovraordinato, con la Regione Emilia Romagna che ha pubblicato un bando per il finanziamento delle costituende comunità energetiche locali. Bando a cui l’Amministrazione ha partecipato candidando lo studio di fattibilità del proprio progetto e andando così a intercettare un contributo di 38.000 euro: che copriranno quasi interamente i 42.000 euro di risorse necessarie all’istituzione formale della comunità energetica di Bellaria Igea Marina. Ora la nuova fase, contraddistinta dalla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di privati e aziende che intendano aderire, sia in qualità di produttori che in forma di consumatori. A tal fine, dai prossimi giorni sarà scaricabile sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it la modulistica da compilare e trasmettere via PEC al Comune. Per saperne di più, sarà prezioso l’incontro di venerdì, al quale interverranno gli esperti di Fedabo, società che ha accompagnato l’Amministrazione nel percorso che porterà alla realizzazione della prima CER di Bellaria Igea Marina.

Comune di Bellaria Igea Marina