Cresce la tensione fra Stati Uniti e Iran. Khamenei: “Le minacce non spaventano l’Iran”

Ali Khamenei, Guida suprema della Repubblica Islamica dell’Iran, ha risposto con fermezza alle minacce degli Stati Uniti, sottolineando che “il linguaggio della minaccia non ha effetto con l’Iran”. Le dichiarazioni di Khamenei arrivano in seguito alle recenti parole del presidente americano Donald Trump, che aveva chiesto a Teheran di avviare negoziati sul programma nucleare, avvertendo che, in caso contrario, sarebbe stata presa in considerazione un’azione militare.

Secondo il leader iraniano, qualsiasi nazione che continui a minacciare l’Iran riceverà “un duro schiaffo”, come riportato dall’agenzia Mehr. Khamenei ha quindi ribadito la posizione di Teheran, dichiarando che l’Iran non è disposto a intraprendere negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva già chiarito ieri che Teheran non intende dialogare direttamente con Washington in merito alla questione nucleare.