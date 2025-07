Crevalcore: 37enne marocchiamo arrestato dai Carabinieri

Crevalcore (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 37enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando davanti a un esercizio pubblico, dove erano state segnalate delle persone sospette. I Carabinieri hanno visto il 37enne arrivare alla guida di un’auto e affiancarsi a un altro veicolo condotto da una donna. L’atteggiamento sospetto dei due soggetti che si stavano scambiando qualcosa, ha richiamato l’attenzione dei Carabinieri che sono intervenuti identificando entrambi, il 37enne marocchino e la donna, una straniera sulla cinquantina. Alla vista dei Carabinieri, la donna ha consegnato spontaneamente 2 confezioni di plastica contenenti una sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre il 37enne, era in possesso di 115 euro. Sospettando un’attività di spaccio in atto, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 37enne e le operazioni di ricerca hanno consentito di trovare 16 confezioni di plastica contenenti una sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 12 grammi, 1.320 euro, una bilancia di precisione e del materiale adatto al confezionamento della sostanza. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri sarà processato con giudizio direttissimo.