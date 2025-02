CRIMINALITÀ SUI BINARI: STUDENTE SPAGNOLO AGREDDITO ALLE SPALLE DURANTE UNA RAPINA. DUE MINORENNI ARRESTATI DAI CARABINIERI

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 16enne e un 17enne, nati in Italia, per rapina aggravata in concorso. Tutto è successo alle prime ore del mattino: al binario 3 ovest della Stazione Ferroviaria Bologna Centrale, uno studente universitario spagnolo 23enne, domiciliato provvisoriamente in Italia in “Programma Erasmus+”, è stato aggredito da un giovane e rapinato della collana che portava al collo, mentre saliva sul treno diretto a Modena. Illeso, ma spaventato, lo studente si è messo all’inseguimento del rapinatore che stava scappando verso l’uscita della stazione unitamente ad un complice. La scena dell’inseguimento è stata notata dai Carabinieri che stavano vigilando la Piazza XX e tutte le “zone rosse” dell’ordinanza prefettizia; d’iniziativa i militari si sono mossi verso via Cesare Boldrini, ove sono riusciti a fermare i due minorenni. La refurtiva, che era stata abbandonata durante la fuga, è stata ritrovata nelle vicinanze e restituita allo studente. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il 16enne e il 17enne arrestati dai Carabinieri, sono stati accompagnati in una struttura della giustizia minorile. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in un Istituto penale per i minorenni per il 17enne e la misura del collocamento in una Comunità per minori per il 16enne.