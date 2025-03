Criptovalute: navigare sicuri nel mare degli investimenti digitali (di David Oddone)

Nel mondo odierno, in continua evoluzione, le criptovalute si ergono come una frontiera innovativa nel panorama degli investimenti. Tuttavia, l’entusiasmo per queste nuove opportunità può talvolta condurci in zone rischiose, dove truffatori e malintenzionati si annidano nell’ombra, pronti a sfruttare la nostra ingenuità.

Nuovo allarme phishing

In questi giorni in Italia, l’Agenzia delle Entrate mette in guardia e raccomanda di non cliccare sui link, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e coordinate bancarie.

I cyberpirati sono infatti “di nuovo in azione”, scrive sulla webzine FiscoOggi. Come spesso succede assumono le sembianze dell’Agenzia delle entrate e, via e-mail, richiedono ai malcapitati contribuenti il pagamento di imposte non dovute, in questo caso in relazione a operazioni di trading online o su criptovalute.

I tratti distintivi della truffa consistono in importi casuali elevati, prospetti di calcolo delle imposte fissate dallo Stato italiano e richieste di pagamento anticipato obbligatorio di una percentuale dell’importo da accreditare. In particolare, viene richiesto alle vittime di versare, entro breve termine, le somme relativi alle fantomatiche imposte dovute, tra l’altro in criptovaluta.

Come difendersi dalle truffe e investire in criptovalute in sicurezza?

E’ fondamentale armarsi di conoscenza e adottare le giuste precauzioni per navigare con serenità in questo mare digitale ricco di insidie. Innanzitutto, è necessario imparare a riconoscere i segnali d’allarme che indicano una potenziale truffa. Diffidate di proposte che promettono rendimenti garantiti o che richiedono l’investimento in piattaforme anonime. La trasparenza è un elemento chiave: un progetto serio presenterà sempre una documentazione chiara e dettagliata, un white paper completo e comprensibile (ovvero il documento che spiega nel dettaglio il funzionamento di una criptovaluta o di un progetto blockchain, descrivendo i suoi obiettivi, la tecnologia sottostante e il piano per il futuro).

Cosa fare se si sospetta di essere vittima di una truffa?

Se avete il timore di essere caduti in una trappola legata alle criptovalute, la prima cosa da fare è mantenere la calma. Non fatevi prendere dal panico e non interrompete immediatamente ogni contatto con i presunti truffatori. Ogni messaggio, e-mail o transazione potrebbe essere una prova preziosa per le autorità e per un eventuale recupero dei fondi. Non esitate a sporgere denuncia presso le autorità competenti e, se necessario, rivolgetevi a un legale esperto in materia per aumentare le vostre possibilità di successo.

Consigli per la sicurezza

Per proteggere i vostri investimenti in criptovalute, è fondamentale adottare una serie di strategie di sicurezza efficaci. Imparate a custodire il vostro portafoglio digitale (wallet) con cura, utilizzando hardware wallet dedicati o piattaforme online con alti standard di sicurezza. Attivate l’autenticazione a due fattori e stipulate coperture assicurative per tutelarvi da eventuali furti o attacchi hacker. Ricordate: le vostre chiavi private sono la chiave d’accesso ai vostri fondi digitali, non comunicatele mai a nessuno!

I segnali d’allarme di una truffa legata alle criptovalute

Anonimato dei propositori: Investire con entità non identificabili aumenta significativamente il rischio.

Promesse di rendimenti garantiti: Nel mondo degli investimenti, niente è garantito.

Multi Level Marketing (MLM): Questi schemi sono spesso insostenibili e vanno valutati con attenzione.

Mancanza di trasparenza: Documentazione chiara e trasparente è essenziale.

Assenza di un white paper: Un white paper chiaro è fondamentale in ogni progetto serio basato su blockchain.

I casi più comuni di truffe:

Piattaforme di trading abusive: Raccolgono token e cripto dagli investitori promettendo guadagni facili senza autorizzazione.

Mining fasullo: Promettono guadagni certi attraverso il mining di criptovalute che poi si rivelano illusori.

Schemi Ponzi: Sistemi piramidali insostenibili che crollano quando non ci sono nuovi investitori.

Pump and Dump: Manipolazione del valore delle criptovalute per poi lasciare gli investitori con asset privi di valore.

Le criptovalute e il futuro: sfide e opportunità

Nonostante le possibili truffe e i rischi associati (che del resto esistono in tutti i settori), le criptovalute rappresentano un’innovazione con un grande potenziale per il futuro. La tecnologia blockchain, che ne sta alla base, offre un livello di tracciabilità e sicurezza elevato, aprendo nuove strade per transazioni più efficienti e trasparenti. Con l’adozione di protocolli di sicurezza sempre più avanzati e la creazione di normative più stringenti, il panorama delle criptovalute potrà evolversi verso un futuro più sicuro e affidabile.

Un percorso consapevole

Navigare nel mondo delle criptovalute richiede consapevolezza, conoscenza e prudenza. Non lasciatevi accecare dall’avidità di guadagni facili e ricordate che ogni investimento comporta dei rischi. Educatevi sui principi fondamentali, valutate attentamente le proposte e adottate le giuste misure di sicurezza. Le criptovalute rappresentano un’evoluzione del sistema finanziario tradizionale, aprendo nuove frontiere per gli investitori. Soltanto però con un approccio cauto e consapevole è possibile coglierne le opportunità.

David Oddone

(La Serenissima)