Cronaca. 46enne rumeno con precedenti penali ferisce con un coltello un 14enne in metrò. Arrestato dalla Polizia oppone anche resistenza

Un uomo di 46 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia a Roma per l’aggressione a un ragazzo di 14 anni avvenuta nei giorni scorsi sulla linea C della metropolitana. L’aggressione era avvenuta alla fermata Grotte Celoni, dove l’uomo, visibilmente ubriaco, aveva infastidito i passeggeri e ferito il ragazzo con un taglierino al polpaccio.

Il 46enne è stato individuato ieri sera in via Casilina, in periferia, dopo essere stato riconosciuto in metropolitana dalla stessa vittima, che era in compagnia di un amico presente al momento dell’aggressione. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe riconosciuto il 14enne e lo avrebbe minacciato per impedirgli di dare l’allarme. Il ragazzo ha però avvisato il padre, che ha contattato il 112, e ha poi seguito l’aggressore in strada fino all’arrivo della polizia. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha opposto resistenza prima di essere arrestato.

Il ragazzo ferito era stato portato in ospedale con una ferita superficiale alla gamba e, dopo le cure, era stato dimesso. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali precedenti penali dell’aggressore