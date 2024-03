Cronaca. Arresto per stalking a Caserta: 32enne in Manette

I Carabinieri della Stazione di Cancello ed Arnone hanno arrestato B.I., un uomo di 32 anni, con l’accusa di stalking. L’azione è stata intrapresa in seguito a un’ordinanza del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La misura cautelare è scaturita dopo una denuncia presentata da una giovane donna, ex fidanzata dell’indagato, la quale ha riportato una serie di comportamenti ossessivi e minacciosi da parte dell’uomo, seguiti alla loro rottura. Tra gli episodi denunciati figurano pedinamenti, appostamenti presso la casa e il luogo di lavoro della donna, invio di messaggi inquietanti e la deposizione di simboli allusivi, come un lumino votivo rosso e petali di rosa neri. Diverse testimonianze hanno supportato le affermazioni della vittima, contribuendo all’arresto dell’uomo. Attualmente, B.I. si trova rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.