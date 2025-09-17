Cronaca. Bologna, Cassazione conferma ergastolo per Giovanni Padovani, responsabile dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Giovanni Padovani, condannato per l’omicidio della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, avvenuto il 23 agosto 2022 a Bologna. La decisione è arrivata dopo aver respinto il ricorso presentato dall’imputato, su richiesta del procuratore generale.

Secondo la sentenza definitiva, Padovani ha inflitto a Alessandra violenza con calci, pugni e martellate, portandola alla morte. La Procura e il tribunale bolognese avevano già condannato l’uomo, evidenziando come egli abbia agito con intento persecutorio e di controllo nei confronti della vittima.

Gli avvocati della famiglia di Alessandra hanno commentato la sentenza affermando che con questa decisione “la giustizia ha fatto il suo corso”, sottolineando come Padovani fosse consapevole delle proprie azioni. La famiglia ha anche espresso un pensiero di speranza, immaginando Alessandra ormai oltre il dolore, mentre trascorre il suo tempo giocando con il cane Venny, lontana dal dolore della vita.

Per ulteriori dettagli, si è atteso anche il parere di esperti e commentatori legali, che hanno analizzato la portata della sentenza e il suo impatto nel contesto giudiziario italiano.