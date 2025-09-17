Cronaca. Carabinieri di Rimini arrestano un uomo a Bellariva per spaccio di droga e possesso di un coltello

Rimini, 28 ottobre 2023 – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un cittadino tunisino di 31 anni, residente in città, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio nella zona di Bellariva, dove i militari hanno notato l’uomo aggirarsi vicino a strutture ricettive.

Dopo aver monitorato la sua posizione per un breve periodo, i militari hanno assistito a un rapido scambio tra il 31enne e due persone, un uomo e una donna, che si sono subito allontanate. I Carabinieri sono intervenuti fermando i tre soggetti, trovando i due acquirenti in possesso di dosi di cocaina ed eroina appena acquistate.

Perquisendo l’uomo, sono stati rinvenuti circa 30 grammi di eroina, hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Sono stati sequestrati anche oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Durante le verifiche, il 31enne è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri e di una tessera sanitaria intestata a un’altra persona, denunciata per furto lo scorso agosto.

Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura di Rimini, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina.