Cronaca. Cesena, aggredisce la nonna con un bastone di fronte alla polizia: 22enne arrestato. Allarme lanciato dai vicini

L’anziana, ricoverata con fratture e traumi, ha denunciato il nipote. Per gli investigatori non era la prima volta che in famiglia si verificavano episodi di violenza.

Un episodio di violenza domestica si è consumato a Cesena, nel quartiere Ravennate, dove un 22enne è stato arrestato dopo aver aggredito la nonna ultra settantenne. La vicenda, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì scorso, è stata segnalata al 112 da un vicino che aveva sentito le grida d’aiuto provenire dall’abitazione.

Sul posto è intervenuta una Volante del commissariato di via Don Minzoni. All’arrivo, gli agenti hanno assistito a una scena drammatica: l’anziana, tumefatta e sanguinante, correva in cortile inseguita dal nipote armato di bastone. Alla vista della Polizia il giovane si è barricato in casa, ma è stato bloccato poco dopo.

La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale Bufalini, dove le sono state riscontrate fratture costali e diversi traumi al capo e al corpo, con una prognosi di 30 giorni. Per precauzione è rimasta in osservazione prima delle dimissioni.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta dopo che la pensionata aveva cucinato e riordinato la casa. Il nipote l’avrebbe affrontata dicendo chiaramente che l’avrebbe picchiata, passando subito alle vie di fatto con pugni e colpi di bastone. Dai racconti dei familiari ai soccorritori è emerso che non si trattava di un episodio isolato: in passato il giovane avrebbe colpito anche i genitori e il nonno, senza che però fosse mai presentata denuncia.

Questa volta, però, la scena si è consumata sotto gli occhi degli agenti, e la nonna non ha esitato a sporgere denuncia. Dopo una notte nelle celle di sicurezza del commissariato, ieri mattina il 22enne è stato trasferito al carcere di Forlì su disposizione della magistratura. L’udienza di convalida dell’arresto è prevista entro la giornata di domani.