Cronaca. Cesena: continuano i controlli dei carabinieri nelle zone più sensibili della città. 5 persone denunciate, 3 contravvenzionate e 6 segnalate per uso personale di stupefacenti

Nel decorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti di Cesena e Macerone hanno effettuato una mirata attività di controllo presso i “giardini Serravalle” (luogo segnalato quale ritrovo abituale di soggetti dediti allo spaccio, anche nelle ore diurne quando il parco è frequentato da genitori e bambini), la Stazione Ferroviaria, il Centro Storico e il “Parco XI Settembre”.

A conclusione dell’attività svolte, principalmente in orario pomeridiano:

presso i Giardini Serravalle:

-cinque extracomunitari – con età compresa tra i 20 e 48 anni – sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Forlì-Cesena poiché, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di piccole dosi di hashish e marijuana per un totale di circa 15 grammi, sottoposti a sequestro amministrativo. Nella circostanza uno di loro, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” e avviate le procedure per l’espulsione;

presso la Stazione FF.SS.:

-due giovani extracomunitari sono stati contravvenzionati per “ubriachezza molesta” poiché sorpresi in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per entrambi è scattato “l’ordine di immediato allontanamento dal luogo per le successive 48 ore”, previsto dal codice di convivenza civile;

nel centro storico:

-un giovane è stato denunciato per “inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale”;

-una donna è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura di Forlì-Cesena poiché, sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di 4 flaconi di metadone non suoi, una pasticca di anfetamina e due dosi di cocaina. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo;

nel Parco XI settembre:

-una donna è stata contravvenzionata per “ubriachezza molesta” poiché sorpresa in evidente stato di ubriachezza molesta – anche per lei è stato emesso “l’ordine di allontanamento dal luogo per le successive 48 ore”;

-un giovane è stato denunciato per “spendita di banconote false”, poiché sorpreso a spendere una banconota falsa da 20,00 euro presso un vicino esercizio commerciale;

-un altro giovane è stato denunciato per “tentato furto”, poichè sorpreso all’interno di un supermercato della zona ad asportare beni per la cura della persona.

Infine, in occasione dei controlli stradali:

-un giovane automobilista è stato denunciato per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di stupefacenti” poiché, sorpreso alla guida con dosi di hashish già pronte per essere consumate, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento tossicologico. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e, il veicolo, affidato a terza persona;

-un ulteriore automobilista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge (1,94 gr/l). La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e, il veicolo, sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

I servizi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena, svolti per accrescere sicurezza nella popolazione, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi ad hoc su tutto il territorio di competenza.

Forlì, 23.09.2025