Cronaca. Cesena, maxi controllo dei carabinieri ai giardini di “Serravalle”, una persona denunciata e cinque segnalate

Nel decorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti di Cesena e Mercato Saraceno, hanno effettuato una mirata attività di controllo, presso i giardini di “Serravalle” di questo centro, segnalati quale ritrovo abituale di soggetti dediti allo spaccio, anche nelle ore diurne quando il parco è frequentato da genitori e bambini che si divertono con i giochi lì presenti.

A conclusione delle attività svolte:

–un cittadino straniero è stato denunciato per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché sorpreso a cedere una dose di hashish ad un giovane. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti ulteriori 2 grammi circa di sostanza stupefacente del medesimo tipo – già suddivisa in dosi – ed un bastone di ferro rigido di medie dimensioni; tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Nella circostanza il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di sostanze stupefacenti”;

–ulteriori quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali “assuntori di sostanze stupefacenti”, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, asseritamente destinate ad un uso personale. Le sostanze stupefacenti ulteriormente rinvenute, per un peso complessivo di circa 6 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Come dimostra questo intervento è fondamentale la collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri, gli occhi dell’Arma si moltiplicano grazie alla collaborazione dei cittadini. L’invito è di contattare subito il 112 NUE al verificarsi di qualsivoglia turbamento dell’ordine della sicurezza pubblica.

I servizi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena, svolti per accrescere sicurezza nella popolazione, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi ad hoc su tutto il territorio di competenza.

Forlì, 15.09.2025