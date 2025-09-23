Cronaca. Cesena, viola il divieto di avvicinamento e tenta di entrare in casa dell’ex: arrestato 50enne

È stato arrestato domenica scorsa a Cesena un 50enne già noto alle forze dell’ordine per reati legati a stalking e maltrattamenti. L’uomo, sottoposto a divieto di avvicinamento all’ex compagna, ha tentato nuovamente di raggiungere la sua abitazione, ma è stato intercettato e bloccato dai Carabinieri prima che riuscisse a introdursi in casa.

La vicenda conferma un pericoloso quadro di recidiva. Il 50enne era già stato arrestato il 3 febbraio 2025 per atti persecutori: dopo aver forzato il malfunzionamento del braccialetto elettronico, aveva minacciato la moglie al telefono e poi provato a sfondare la porta di casa. Successivamente, lo scorso 14 agosto, era stato denunciato di nuovo per minacce e comportamenti persecutori, con conseguente ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento.

Nonostante tali restrizioni, ieri sera il 50enne ha tentato ancora di avvicinarsi alla vittima. Provvidenziale la segnalazione giunta alla centrale operativa dei Carabinieri, che ha permesso a una pattuglia del Nucleo Radiomobile di intervenire rapidamente e di bloccarlo, impedendo che arrivasse all’abitazione della donna.

Condotto in arresto, l’uomo è comparso ieri davanti al giudice per l’udienza di convalida: il tribunale ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, sottolineando la gravità e la reiterazione delle condotte persecutorie.

Un episodio che conferma l’importanza della tempestività degli interventi delle forze dell’ordine per tutelare le vittime di violenza e stalking, rendendo concreto il sostegno nei casi di maggiore rischio.