Cronaca. Imola, si finge carabiniere e tenta la “solita” truffa: ma arrivano i veri carabinieri e lo arrestano

Ha provato a raggirare una donna fingendosi un carabiniere, ma la trappola è stata sventata grazie all’intuizione del direttore di banca e al tempestivo intervento dei “veri” Carabinieri. Protagonista della vicenda un 37enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, arrestato a Imola con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso.

L’episodio risale a pochi giorni fa: una donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine, le ha raccontato che l’auto del marito era stata fermata con a bordo presunti ladri di gioielli. Con questa scusa, il falso carabiniere chiedeva di poter confrontare i preziosi rinvenuti con quelli custoditi in casa.

La signora, in buona fede, ha spiegato che i gioielli non erano nell’abitazione ma in cassaforte presso la banca, e si è recata subito lì per prelevarli. A salvare la situazione è stato il direttore dell’istituto, che «ha intuito subito il rischio di truffa», rifiutandosi di consegnare i beni e invitando la cliente ad avvisare i familiari.

Grazie alla segnalazione giunta ai Carabinieri, sono partite immediate indagini che hanno consentito di risalire al sospettato nel giro di poche ore. L’uomo è stato bloccato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo per rito direttissimo disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna.

L’operazione si inserisce nella più ampia strategia di prevenzione portata avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna contro le truffe ai danni delle fasce più vulnerabili, in particolare anziani e persone sole, spesso bersaglio di raggiri ai quali i malviventi cercano di dare una parvenza di legittimità spacciandosi per operatori delle forze dell’ordine.

Un episodio che, pur nato dal tentativo di truffa, diventa un esempio di collaborazione virtuosa tra cittadini, istituzioni e Carabinieri: attenzione, rapidità nel segnalare i sospetti e una rete vigile sul territorio che ha permesso di trasformare un potenziale inganno in un arresto.