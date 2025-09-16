Cronaca. Incidente sulla Statale Adriatica a Savignano Mare: ferite cinque persone, due gravi

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 sulla corsia sud della Statale Adriatica, nei pressi dell’uscita di Savignano Mare, vicino al centro commerciale Romagna Shopping Valley. Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe tamponato violentemente una Renault Clio con quattro persone a bordo. L’impatto ha causato l’inceppamento delle vetture, con i passeggeri rimasti bloccati all’interno dell’auto coinvolta.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi: i sanitari del 118 hanno assistito cinque feriti, tra cui due in condizioni gravi, e hanno attivato anche un elicottero per il trasferimento dei più gravi. I Vigili del Fuoco si sono occupati di estrarre le persone dall’auto e di mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Stradale ha gestito la viabilità e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando disagi alla circolazione nella zona. L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle dinamiche e sulle condizioni dei feriti.