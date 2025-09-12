Cronaca. Mercato Saraceno: lupo in azienda agricola, sbranate due pecore. Cresce l’allarme per l’uomo

Un episodio che allarma allevatori e residenti si è verificato mercoledì pomeriggio nella frazione di Tornano, nel comune di Mercato Saraceno, dove un lupo si è introdotto nell’azienda agricola Morelli, sbranando due pecore nel giro di mezz’ora.

La titolare racconta che il fratello, intervenuto per verificare la situazione, si è trovato a pochi metri dall’animale, che gli ha ringhiato prima di allontanarsi. Non è la prima volta che il predatore si avvicina a persone: dieci giorni fa un lupo era stato avvistato vicino a sua madre, ottantatreenne, che fortunatamente non ha subito danni.

I veterinari dell’Ausl hanno effettuato un sopralluogo nella giornata di mercoledì e l’azienda presenterà denuncia per l’accaduto.

La preoccupazione per la crescente popolazione di lupi nelle colline del Cesenate e del Riminese era già stata sottolineata da Cia Romagna: negli ultimi vent’anni la specie è aumentata significativamente grazie alla protezione legale e al miglioramento degli habitat, portando a frequenti avvistamenti e attacchi nelle zone di Sogliano, Mercato Saraceno e Verghereto.