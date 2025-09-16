Cronaca. Nord Stream, disposta la consegna di Kuznietsov alla Germania. L’ex capitano dell’esercito ucraino fu arrestato su mandato europeo a San Clemente, nel Riminese

Corte d’Appello di Bologna dispone la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato su mandato europeo a San Clemente, nel Riminese, il 21 agosto con l’accusa di aver sabotato nel settembre 2022 i gasdotti Nord Stream 1 e 2.
La decisione arriva dopo l’udienza del 9 settembre.
Il difensore, avvocato Nicola Canestrini annuncia ricorso alla Cassazione: “Sono stati violati diritti fondamentali: equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale.
Non possono essere sacrificati in nome di una cooperazione giudiziaria automatica”.
Ansa