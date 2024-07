Cronaca. Notte di incidenti (e non solo) in Emilia Romagna e Marche. Il dettaglio di quanto è avvenuto

La notte del 23 luglio 2024, sia l’Emilia Romagna che le Marche sono state teatro di una serie incidenti stradali mortali e gravi disagi causati dal maltempo. Di seguito, un resoconto dettagliato degli accadimenti.

Incidenti Stradali

A13 Bologna-Padova Poco dopo le 3 del mattino, un camion è uscito di strada al chilometro 31 della A13, in direzione nord. L’autista è rimasto ferito, sebbene non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli operatori autostradali per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

A1 Milano-Napoli Verso le 3:30, un altro grave incidente ha coinvolto un camion che trasportava ferro. Il mezzo si è ribaltato all’interno di un cantiere al chilometro 206, causando la chiusura del tratto tra Sasso Marconi nord e sud per circa cinque ore. Questo incidente ha provocato lunghe code e disagi significativi. Anche in questo caso, sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Cento (Ferrara) Alle 22:45, un grave incidente stradale è avvenuto a Cento, all’incrocio tra via Modena e via Penzale. Una Opel Agila si è scontrata frontalmente con un furgone Renault Traffic. Nell’impatto, Franco Borghi, un pensionato di 82 anni, è deceduto, mentre sua moglie, di 72 anni, è rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna. La conducente del furgone, una 54enne del modenese, ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Cona.

Cisiano di Rivergaro (Piacenza) Poco prima dell’una di notte, un’auto guidata da un 56enne è uscita di strada a Cisiano di Rivergaro, nella Val Trebbia, finendo contro alcuni cassonetti. L’uomo è morto sul colpo. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la vittima.

Montecosaro Un grave incidente stradale si è verificato a Montecosaro, dove un’automobile si è scontrata con un albero. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Autostrada A14 Nella notte, sulla A14, un camion si è ribaltato a causa delle forti raffiche di vento, bloccando il traffico per diverse ore. Il camion si è ribaltato sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, al chilometro 267 in direzione nord. L’incidente è avvenuto in corrispondenza di un cantiere correttamente segnalato, causando il blocco temporaneo della circolazione autostradale che è poi ripresa regolarmente.

Incidenti sul Lavoro

Paterno, Mercato Saraceno Un agricoltore di 74 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore cingolato mentre raccoglieva legna a Paterno, nel comune di Mercato Saraceno. L’incidente è stato scoperto quando i parenti non lo hanno visto rientrare a pranzo. La dinamica suggerisce che il trattore possa essere scivolato a causa della pendenza del terreno.

Camugnano, Appennino Bolognese Un secondo incidente sul lavoro ha coinvolto un agricoltore di 73 anni, travolto da un trattore nel tardo pomeriggio a Camugnano, sull’Appennino Bolognese. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte dei carabinieri, ma sembra che l’uomo stesse lavorando in un campo quando è stato investito dal mezzo.

Maltempo

La notte è stata ulteriormente complicata da condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito diverse aree della regione, causando ulteriori disagi e danni.

Costa Ravennate Forti raffiche di vento fino a 100 km/h e piogge intense hanno colpito la costa ravennate, in particolare Porto Corsini e Marina Romea. Numerosi funnel (trombe d’aria) sono stati avvistati, contribuendo alla già critica situazione.

Piacenza A Piacenza, un violento nubifragio ha causato allagamenti e incidenti stradali, richiedendo numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Un’auto è uscita di strada a causa delle condizioni pericolose, e un altro veicolo è rimasto bloccato per l’esondazione di alcuni canali.

Parma Anche a Parma, la tangenziale è stata temporaneamente chiusa per allagamenti, creando significativi disagi alla circolazione. Le autorità locali sono intervenute per gestire l’emergenza e ripristinare la normalità il più rapidamente possibile.

Ancona Ancona è stata colpita da forti piogge che hanno causato allagamenti in diverse zone della città. Le autorità locali hanno chiuso temporaneamente alcune strade per garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare il lavoro dei soccorritori. Alcune aree della città sono rimaste senza corrente per alcune ore a causa dei danni alle linee elettriche.

Osimo Stazione ha subito gravi allagamenti a causa di un violento temporale, rendendo impraticabili diverse strade e causando disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per risolvere le situazioni critiche e garantire la sicurezza.

Pesaro A Pesaro, un incendio è scoppiato in un compattatore nel centro di trattamento rifiuti durante la notte. Le fiamme hanno causato danni significativi alle strutture e hanno richiesto un intervento tempestivo dei vigili del fuoco per evitare la propagazione del fuoco.

Fano A Fano, un grave guasto all’acquedotto ha provocato l’allagamento di strade e garage. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per riparare il danno e limitare i disagi per i residenti. Questo incidente ha ulteriormente complicato la situazione già critica dovuta al maltempo.

Arresti

Civitanova Marche La polizia di Civitanova Marche ha arrestato un uomo di 47 anni accusato di violenza domestica. L’intervento è avvenuto dopo segnalazioni di urla provenienti dall’abitazione, rivelando una situazione di abusi continuativi nei confronti della moglie e dei figli.